В Курской области сбили украинскую ракету

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Курской областью. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Алексей Смирнов.

Он уточнил, что снаряд уничтожили утром 17 сентября.

«Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — добавил глава субъекта.

16 сентября пресс-служба правительства Курской области опубликовала в официальном Telegram-канале список населенных пунктов, жители которых подлежат обязательной эвакуации. Всего в перечень попали 89 поселков, сел и деревень.

Они находятся на территории Рыльского и Хомутовского районов, которые граничат с Украиной. Региональная администрация подчеркнула, что гражданам необходимо временно покинуть свои дома в целях безопасности.

В тот же день министерство обороны РФ сообщило об освобождении двух населенных пунктов в Курской области. Российские солдаты вернули контроль над деревней Успеновка в Кореневском районе и селом Борки в Суджанском районе. Боевую задачу выполнили члены группировки войск «Север».

Ранее жительница Курской области рассказала, как ВСУ обстреливают гражданские автомобили.