Стало известно об отходе ВСУ с позиций в районе реки Каменка в ДНР

Российские солдаты отодвинули линию обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе реки Каменка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко, пишет РИА Новости.

«В ходе успешных освободительных действий подразделения ВС РФ (Вооруженных сил РФ. — «Газета.Ru») заняли более выгодные рубежи в районе реки Каменка — восточнее от Северска», — сказал он.

По словам Марочко, российским бойцам удалось выбить украинские войска с позиций вдоль железнодорожных путей. В результате солдатам ВСУ пришлось отойти в лесополосу.

Кроме того, военные ВС РФ ликвидировали опорный пункт ВСУ недалеко от села Золотаревка. Объект находился на стратегической высоте, подчеркнул эксперт.

15 сентября министерство обороны РФ заявило, что подразделения группировки войск «Юг» заняли один из опорных пунктов украинских формирований на Северском направлении. Его обнаружили при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

В ходе сражения российские бойцы взяли в плен несколько солдат ВСУ. Сколько именно украинских военных сложили оружие, в ведомстве не уточнили.

Ранее военный эксперт рассказал, почему ВС РФ важно взять Северск под свой контроль.