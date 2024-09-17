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Российский генерал рассказал о ликвидации пехоты ВСУ в Курской области

Алаудинов: бойцы «Ахмата» не дали пехоте ВСУ закрепиться в Курской области

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Члены специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» нанесли удар по месту скопления пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил командир «Ахмата», генерал-майор Апти Алаудинов.

Он уточнил, что украинские бойцы находились в Суджанском районе.

«Покрошили пехоту [ВСУ], которая пыталась <...> закрепиться на нескольких участках <...>. У них это очень плохо получилось», — отметил генерал-майор.

Алаудинов добавил, что также за прошедшие сутки члены специального отряда сбили несколько дронов и пресекли попытку украинских бойцов прорваться к населенному пункту Веселое. Кроме того, им удалось вывести из строя одну артиллерийскую установку и одну машину ВСУ.

16 сентября сотрудники Росгвардии ликвидировали группу украинских солдат в лесном массиве Курской области. Изначально о появлении здесь ВСУ представителям федеральной службы сообщили жители расположенного рядом населенного пункта. После этого на место прибыли спецназовцы, которые при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) обнаружили скопление украинских войск и нанесли по нему удары.

Ранее российские солдаты освободили два населенных пункта в Курской области.

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