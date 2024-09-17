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Десятки заключенных из Кургана улетели для участия в СВО по контракту

Ura.ru: более 30 заключенных из Кургана улетели на спецборте на СВО по контракту

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Heliopixel/Shutterstock/FOTODOM

Спецборт с более 30 заключенными, которые подписали контракты с Минобороны, улетел из Кургана. Об этом Ura.ru сообщили в пункте по отбору на военную службу по контракту.

Начальник пункта Владимир Копьев рассказал изданию, что бывшие заключенные улетели из Кургана в Ростов транзитом через один из уральских аэропортов.

По данным издания, новобранцам полагаются те же привилегии, что и обычным контрактникам. Так, им перечислят единоразовую выплату в более 1,1 млн рублей. Сначала переведут федеральные деньги, затем в течение одной-двух недель поступят региональные выплаты. Тем, у кого нет счета, оформляют карты.

Заключенные-контрактники также участвуют во всех федеральных программах обеспечения и поддержки военнослужащих, а также с них снимут судимость. Авторы отметили, что вероятнее всего, они попадут в штурмовые отряды.

Накануне стало известно, что президент России Владимир Путин увеличил штатную численность вооруженных сил до 2 млн 389 тысяч человек, среди них 1,5 млн военнослужащих.

Ранее осужденный за взятки экс-полковник МВД попросился на СВО.

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