Украинские власти договорились с членами «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) об открытии в Сирии нового фронта против российских военнослужащих, которые находятся на территории страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник в ближневосточной республике.

По информации агентства, примерно месяц назад представители Киева несколько раз посетили Идлиб для переговоров с террористами. Вместе они планировали нанесение ударов по контингенту Вооруженных сил РФ.

«Украинцы и американцы переводят сражения с Украины в Сирию, чтобы открыть новый фронт против российских сил в Сирии», — подчеркнул источник.

Он добавил, что сейчас Киев в координации с Вашингтоном обучает членов «Хайят Тахрир аш-Шам» новым технологиям производства дронов. Впоследствии эти беспилотные летательные аппараты (БПЛА) будут применяться против контингента ВС РФ.

10 сентября турецкая газета Aydinlik сообщила, что украинские власти провели переговоры с террористами в Сирии с целью их вовлечения в операции против РФ. В том числе Киев убедил руководство «Хайят Тахрир аш-Шам» освободить из своих тюрем «радикальных чеченских и грузинских боевиков», в обмен пообещав предоставить организации 75 дронов.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказался о связях Украины с террористами в Сирии.