Над двумя регионами России за ночь сбиты 16 дронов

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России в течение ночи перехватили и уничтожили 16 беспилотников (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над двумя регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным министерства, 15 дронов были сбиты над территорией Брянской области, еще один — над Курской.

Таким образом была пресечена очередная попытка Киева совершить террористическую атаку на российские объекты, объяснили в оборонном ведомстве.

В ночь на 17 сентября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что силы противовоздушной обороны сбили над территорией возглавляемого им региона семь беспилотников.

В минувшее воскресенье, 15 сентября, российские силы противовоздушной обороны уничтожили пять дронов самолетного типа над Брянской областью.

16 сентября в Минобороны РФ сообщали, что российские войска нанесли удары по инфраструктуре военного аэродрома и цеху по производству беспилотников на Украине.

Ранее в России разработали беспилотное «летающее крыло».