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Военные ВСУ попали в окружение в Курской области

РИА: часть солдат ВСУ неделю назад попали в «огневой мешок» в Курской области

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Евгений Биятов/РИА Новости

Часть украинских солдат при наступлении на Курскую область были отрезаны от основных подразделений и сейчас оказались в окружении. Об этом сообщил командир одного из подразделений 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, действующей в составе российской группировки войск «Север», слова которого передает РИА Новости.

По его словам, ВСУ в ходе наступления 10 сентября попали в огневой мешок, из которого пытаются выбраться до сих пор. Командир подразделения заявил, что сейчас украинские войска пытаются выйти из окружения малыми группами, но эти попытки пресекаются.

16 сентября сообщалось, что Вооруженные силы Украины проводят артиллерийские удары по мостам и переправам через реку Сейм, проходящую в Курской области. В этот же день сотрудники Росгвардии ликвидировали группу украинских военнослужащих на территории Курской области.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее жительница курского села рассказала, как уезжала на велосипеде из-под обстрела.

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