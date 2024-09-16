Над территорией России сбиты девять украинских беспилотников

Над Брянской и Курской областями сбиты девять украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В период с 21:55 по 22:25 мск была пресечена попытка ВСУ совершить атаку с применением БПЛА. Дежурными средствами ПВО восемь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области и один над территорией Курской.

Вечером 16 сентября в небе над Курской областью была сбита ракета Вооруженных сил Украины. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

В этот же день сотрудники Росгвардии ликвидировали группу украинских военнослужащих на территории Курской области.

Украинские военные находились в лесном массиве. Установить их точное местоположение удалось при помощи БПЛА. При этом изначально об их появлении в Курской области представителям федеральной службы рассказали жители расположенного рядом населенного пункта.

Ранее США отказались снимать ограничения на удары ВСУ вглубь России.