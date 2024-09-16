В Госдуме объяснили, зачем в России увеличили численность военнослужащих

Увеличение численности Вооруженных сил России связано с растущими вызовами. Об этом заявил депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Колесник изданию «Абзац».

«Современные вызовы говорят о том, что теми силами, которые у нас были, тяжело выполнять наложенные на ВС РФ обязанности», — сказал парламентарий.

Поэтому такой шаг был предпринят для того, чтобы в стране была современная контрактная армия, подчеркнул Колесник. По его словам, в этом направлении учитывается опыт проведения специальной военной операции на Украине и операций в Сирии, а также военных операций флота России.

«Сейчас посчитали, сколько необходимо штатных военнослужащих, чтобы не возникало прецедентов для проведения всеобщей мобилизации», — добавил депутат.

Сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности ВС России до 2 млн 389 тысяч человек, среди них 1,5 млн военнослужащих. Таким образом армия России станет второй в мире по количеству солдат.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев отмечал, что Россия увеличила штатную численность своих вооруженных сил перед угрозой полномасштабной войны со всеми странами НАТО.

Ранее в США заявили о необходимости увеличить армию.