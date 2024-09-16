ВСУ признали, что подозреваемый в покушении на Трампа связывался с ними

Райан Уэсли Раут, подозреваемый в совершении покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, неоднократно связывался с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на командование сухопутными силами ВСУ.

«Он предлагал нам большое количество рекрутов из разных стран, но нам было очевидно, что его предложения нереалистичны. Мы даже не ответили, отвечать было не на что», — сказал представитель командования.

Он также отметил, что Раут связывался с ними несколько раз.

В понедельник газета WSJ писала, что американцу отказали в приеме на военную службу в ВСУ. Он якобы пытался вербовать людей в «Интернациональный легион» армии Украины.

15 сентября в гольф-клубе Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, когда политик находился на поле. Он не пострадал. Подозреваемым стал 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину. Этот инцидент произошел спустя два месяца после покушения на Трампа в Пенсильвании.

Ранее в Совфеде допустили новое покушение на Трампа.