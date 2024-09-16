Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ признали, что подозреваемый в покушении на Трампа связывался с ними

CNN: ВСУ признали, что подозреваемый в покушении на Трампа связывался с ними

close
RyanRouth/X

Райан Уэсли Раут, подозреваемый в совершении покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, неоднократно связывался с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на командование сухопутными силами ВСУ.

«Он предлагал нам большое количество рекрутов из разных стран, но нам было очевидно, что его предложения нереалистичны. Мы даже не ответили, отвечать было не на что», — сказал представитель командования.

Он также отметил, что Раут связывался с ними несколько раз.

В понедельник газета WSJ писала, что американцу отказали в приеме на военную службу в ВСУ. Он якобы пытался вербовать людей в «Интернациональный легион» армии Украины.

15 сентября в гольф-клубе Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, когда политик находился на поле. Он не пострадал. Подозреваемым стал 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину. Этот инцидент произошел спустя два месяца после покушения на Трампа в Пенсильвании.

Ранее в Совфеде допустили новое покушение на Трампа.

Все новости на тему:
Покушения на Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами