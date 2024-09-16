Российские военные уничтожили украинский беспилотник в Курской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Курской области. Об этом сообщило министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«В 16:45 мск пресечена попытка совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

До этого в ФСБ сообщили, что украинские военные с помощью БПЛА пытались атаковать детский сад в Донецке. По информации ведомства, попытка террористической атаки была сорвана в Кировском районе Донецка, на подлете к детсаду был перехвачен FPV-дрон, вооруженный самодельным взрывным устройством.

15 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уничтоженном над регионом беспилотнике.

Ранее доброволец с позывным «Гусар» заявил, что операторы БПЛА в зоне СВО чувствуют себя игроками.