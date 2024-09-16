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Сотрудники Росгвардии ударили по группе украинских бойцов в Курской области

Росгвардия сообщила об уничтожении группы украинских военных в Курской области

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РИА «Новости»

Сотрудники Росгвардии ликвидировали группу украинских военнослужащих на территории Курской области. Об этом сообщается на официальном сайте федеральной службы.

Из заявления следует, что специалистов направили в приграничный регион в рамках режима контртеррористической операции (КТО). Во время выполнения разведывательно-поисковых мероприятий, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), они заметили место скопления бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Спецназовцы Росгвардии <...> совместно с сотрудниками других силовых структур уничтожили группу украинских националистов», — говорится в публикации.

Украинские военные находились в лесном массиве. При этом изначально об их появлении в Курской области представителям федеральной службы рассказали жители расположенного рядом населенного пункта.

16 сентября министерство обороны РФ заявило, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 поразил место скопления бойцов и техники ВСУ в приграничном районе Курской области. Военнослужащие страны нанесли удар по украинским формированиям авиационными бомбами, оснащенными универсальными модулями планирования и коррекции.

Ранее российские солдаты освободили два населенных пункта в Курской области.

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