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Минобороны сообщило об ударе по военному аэродрому и цеху по производству БПЛА

Минобороны: ВС поразили военный аэродром и цех по производству БПЛА на Украине

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска нанесли удары по инфраструктуре военного аэродрома и цеху по производству беспилотников на Украине. Об этом сообщило министерство обороны России.

»...нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, цеху по производству беспилотных летательных аппаратов и четырем складам их хранения, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 144-х районах», — говорится в сводке.

Украинские объекты были атакованы авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией, отметили в ведомстве.

16 сентября Минобороны России сообщало\, что российская авиация и ракетные войска ударили по резервам девяти украинских бригад в 13 районах Сумской области.

Накануне министерство сообщало о боевых столкновениях группировки «Центр» с подразделениями ВСУ в районе населенных пунктов Катериновка, Нелеповка, Новоэкономическое, Дружба, Розовка и Константиновка в ДНР.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.

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Операция на Украине
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