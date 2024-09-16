ВСУ обстреляли центр города Сватово в ЛНР, есть пострадавшие

Украинские войска обстреляли центр города Сватово в ЛНР. Об этом сообщила в Telegram-канале министр здравоохранения Наталия Пащенко.

По ее данным, в результате атаки четыре человека получили минно-взрывные травмы. В том числе пострадала 13-летняя девочка.

Бригады скорой помощи доставили пострадавших в Сватовскую центральную горбольницу. Врачи оценили их состояние как средней степени тяжести, заключила Пащенко.

Этим же утром восемь жителей Белгорода получили ранения после утреннего обстрела города со стороны Вооруженных сил Украины. Одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, у остальных ранения средней тяжести, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Губернатор рассказал, что в результате прямых попаданий произошло возгорание частного дома и более 15 автомобилей. Пожарные ликвидировали открытое горение.

Ранее Минобороны показало удар артиллерии по спрятавшимся в лесу силам ВСУ.