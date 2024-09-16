В Британии заявили о нежелании без США разрешать ВСУ бить вглубь территории России

Великобритания не разрешит Украине бить ракетами Storm Shadow британского производства вглубь территории России без одобрения США. Об этом сообщает The Times.

«Британия не будет «действовать в одиночку», так как системы наведения США считаются критически важными для обеспечения попадания ракет в цели», — отмечается в публикации.

По информации издания, британское правительство полагает, что Соединенные Штаты, скорее всего, разрешат Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать западное дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ во время мероприятий Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, несмотря на то, что в администрации президента Джо Байдена наблюдается раскол по этому вопросу.

15 сентября советник Белого дома Джейк Салливан сообщил, что Байден обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским снятие ограничений на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь России.

До этого газета The Times сообщала, что Байден не станет давать Украине разрешение на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь России до тех пор, пока Зеленский не представит свой так называемый «победный» план.

Ранее Зеленский заявил о сокращении поставок ракет к HIMARS.