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Житель Белгорода чудом спасся от удара ВСУ и попал на видео

Появились кадры чудесного спасения жителя Белгорода от удара ВСУ

В сети появились кадры чудесного спасения жителя Белгорода от утреннего удара украинских войск по городу. Видео опубликовал Telegram-канал «Жесть Белгород».

На кадрах видно, как белгородец смотрит в небо, а потом поспешно залезает на заднее сиденье припаркованного авто. Спустя пару секунд на парковке происходит взрыв от удара и начинается пожар. По данным Mash, на стоянке посекло не менее 10 машин.

Обстрел Белгорода произошел рано утром 16 сентября. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате атаки восемь человек получили ранения, повреждения получили частные и многоквартирные дома, а также как минимум 15 автомобилей.

Известно, что один из частных домов выгорел полностью, но его жильцы не пострадали, так как укрылись в ванной, а после завершения обстрела им помогли выбраться соседи.

15 сентября Гладков сообщал о массированном обстреле Белгородской области, который происходил в течение суток. По данным местных властей, ВСУ за день выпустили около 60 боеприпасов.

Ранее австралийский журналист Джони Х рассказал, как ВСУ обстреливают детские сады Белгорода.

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Обстрелы Белгорода
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