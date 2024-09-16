Житель Белгорода чудом спасся от удара ВСУ и попал на видео

В сети появились кадры чудесного спасения жителя Белгорода от утреннего удара украинских войск по городу. Видео опубликовал Telegram-канал «Жесть Белгород».

На кадрах видно, как белгородец смотрит в небо, а потом поспешно залезает на заднее сиденье припаркованного авто. Спустя пару секунд на парковке происходит взрыв от удара и начинается пожар. По данным Mash, на стоянке посекло не менее 10 машин.

Обстрел Белгорода произошел рано утром 16 сентября. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате атаки восемь человек получили ранения, повреждения получили частные и многоквартирные дома, а также как минимум 15 автомобилей.

Известно, что один из частных домов выгорел полностью, но его жильцы не пострадали, так как укрылись в ванной, а после завершения обстрела им помогли выбраться соседи.

15 сентября Гладков сообщал о массированном обстреле Белгородской области, который происходил в течение суток. По данным местных властей, ВСУ за день выпустили около 60 боеприпасов.

Ранее австралийский журналист Джони Х рассказал, как ВСУ обстреливают детские сады Белгорода.