Украинские власти сообщили о повреждении инфраструктуры под Херсоном

Объект критической инфраструктуры, расположенный на подконтрольной украинским властям территории Херсонской области, получил повреждения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава военной администрации региона Александр Прокудин.

По его словам, повреждения на объекте нашли после взрывов. При этом чиновник не стал уточнять, о каком именно объекте идет речь. То же касается его точного местоположения.

Накануне взрывы произошли в украинском Харькове и окрестностях города. Также стало известно, что в Николаевской области Украины прогремели взрывы.

До этого также в Харькове произошли взрывы. Мэр Харькова Игорь Терехов заявлял, что решение о возможном выезде из города на зимний период должно приниматься жителями самостоятельно, и власти не будут давать никаких рекомендаций по этому поводу.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Одессе раздались взрывы.