В Сирии обстреляли американскую военную базу

Базу Вооруженных сил США Хараб аль-Джир на территории Сирии обстреляли ракетами. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

Корреспонденты отметили, что у них пока нет информации, какая из сторон несет ответственность за атаку. Другие подробности инцидента не приводятся.

В начале сентября военная колонна США из более чем 30 автомобилей прибыла на американскую базу на месторождении газа «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. По данным РИА Новости, автомобили перевозят материально-техническое оборудование и военную технику. Источник уточнил, что колонна прибыла из провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии.

В августе агентство Reuters сообщало, что авиабаза США в районе газового месторождения в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась обстрелу. Отмечалось, что выпущенные снаряды не достигли цели и упали вблизи базы. Источник в органах безопасности уточнил, что атаку совершила некая группировка, предположительно поддерживаемая Ираном. В ответ на атаку возглавляемая США коалиция открыла артиллерийский огонь.

Ранее Сирия обвинила Израиль в эскалации на Ближнем Востоке.