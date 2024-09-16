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Момент прилета снаряда в автомобиль в Белгороде попал на видео

Опубликованы кадры прилета снаряда ВСУ по автомобилю в Белгороде

Telegram-канал «Жесть Белгород» опубликовал видео с моментом прилета по парковке в Белгороде.

По данным канала, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали точно по машине, а в итоге сгорели три автомобиля.

Утром 16 сентября Белгород подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что зафиксированы попадания в жилые помещения.

По его словам, после обстрела появились данные о возгорании автомобилей и попадании в жилые помещения.

SHOT сообщал, что после обстрела начался пожар в жилом доме. Судя по кадрам с места событий, почти полностью уничтожены в результате попадания два автомобиля, стоявшие под окнами дома.

До этого ВСУ обстреляли трассу в Белгородской области. В результате пострадали четверо человек.

12 мая в Белгороде в результате ракетной атаки ВСУ рухнули сразу 10 этажей дома. К извлечению пострадавших и разбору завалов была привлечена вся техника города. На этом фоне ООН выступила против любых атак на гражданские объекты.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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