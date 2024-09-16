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ВСУ обстреляли Белгород, есть попадания в жилые помещения

В Белгороде из-за обстрела ВСУ повреждены жилые дома и автомобили

Белгород подвергся обстрелу, есть попадания в жилые помещения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, после обстрела появились данные о возгорании автомобилей и попадании в жилые помещения.

SHOT сообщал, что после обстрела начался пожар в жилом доме. Судя по кадрам с места событий, почти полностью уничтожены в результате попадания два автомобиля, стоявшие под окнами дома.

До этого ВСУ обстреляли трассу в Белгородской области. В результате пострадали четверо человек.

12 мая в Белгороде в результате ракетной атаки ВСУ рухнули сразу 10 этажей дома. К извлечению пострадавших и разбору завалов была привлечена вся техника города. На этом фоне ООН выступила против любых атак на гражданские объекты.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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