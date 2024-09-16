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Алаудинов заявил об уничтожении украинских дронов «Баба-Яга» в Курской области

«Ахмат» уничтожил за сутки САУ, миномет и гексакоптеры ВСУ в Курской области

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Сергей Гунеев/РИА Новости

«Ахмат» уничтожил украинскую артиллерийскую установку, миномет и несколько гексакоптеров «Баба-Яга» в Курской области. Об этом сообщил командир спецназа, замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

«Подразделения совместными усилиями уничтожили несколько единиц техники. <…> Хорошо поработали, молодцы», — отметил он на кадрах опубликованного видео.

По словам Алаудинова, противник пытается закрепиться, но его находят и уничтожают.

Накануне генерал-майор обратил внимание на зачистку от Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Борки в Курской области. Он подчеркнул, что противник на данном участке остановлен, ведется его «планомерное его уничтожение».

15 сентября Алаудинов сравнил потери России и ВСУ в Курской области.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

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