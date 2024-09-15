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Стало известно о задержании врио командира покойных «Эрнеста» и «Гудвина»

«Два майора»: полковника Пузика задержали при попытке бегства из зоны СВО

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Melnikov Dmitriy/Shutterstock

Военная контрразведка задержала временно исполняющего обязанности командира 87-го МСП 1-й бригады 51-й общевойсковой армии Игоря Пузикова с позывным «Злой». Об этом сообщил Telegram-канал «Два майора».

В этом подразделении служили погибшие операторы беспилотников «Эрнест» и «Гудвин», которых перевели в штурмовики и направили на опасное задание, с которого они не вернулись. Оба добровольца в своих предсмертных видео заявили, что командование приняло решение об их переводе в пехоту из-за конфликта с Игорем Пузиком.

Задержание произошло на административной границе Луганской народной республики (ЛНР). По данным канала, полковник пытался сбежать из зоны специальной военной операции (СВО).

14 сентября министр обороны Андрей Белоусов поручил «в кратчайшие сроки» расследовать гибель добровольцев «Эрнеста» и «Гудвина». Сразу несколько военкоров сообщили, что их, специалистов по БПЛА, отправили «на смерть» из-за конфликта с командиром. Свои предсмертные видео, в которых бойцы обвинили командира полка в убийстве человека из «личной неприязни», пособничестве наркоторговле и других преступлениях, они попросили опубликовать только в случае их гибели. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее молдавского добровольца СВО решили выслать из России.

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