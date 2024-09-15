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СМИ узнали о «заштатной армии» Украины из тысяч военных

«Страна.ua»: у Украины есть «заштатная армия» из тысяч солдат ВСУ

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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На фоне жесткой нехватки личного состава в Вооруженных силах Украины (ВСУ), в республике находятся тысячи военных, которые как бы есть, но в действительности их «нет», пишет «Страна.ua».

Газета уточняет, что речь идет о «выведенных за штат» солдатах: их нет в кадровых списках подразделений, вместо зарплаты они получают около 500-600 гривен (1,1–1,3 тыс. руб.) «за звание». Эти военные не служат, но не уволены из ВСУ и поэтому не могут официально устроиться на работу.

Согласно публикации, для выведения за штат у минобороны может быть 20 причин, в том числе ранения на фронте, травмы, уход в самоволку, пьянство, хулиганство, употребление наркотиков, отказ проходить военную службу и заведение уголовного производства.

По словам капитана ВСУ Богдана Д., во многих подразделениях есть так называемые резервные роты, в которых содержатся «заштатники». Их дальнейшая судьба зависит от ценности специалиста для армии. При этом, как отмечает издание, самое проблемное положение при выведении за штат у наиболее возрастных военных, которые по состоянию здоровья не могут служить.

Ранее была названа страна, куда украинские призывники стали чаще сбегать.

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