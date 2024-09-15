Молдавского добровольца СВО решили выслать из России

Суд в Ростовской области вынес решение о депортации в Молдавию бойца добровольческого отряда «Скиф» Геннадия Федько, который участвовал в специальной военной операции (СВО) и не успел продлить срок пребывания в России. Об этом сообщили в пресс-службе казачьей разведывательной бригады «Терек».

12 сентября на пропускном пункте между Донецкой народной республикой (ДНР) и Ростовской областью пограничники задержали старшину 1-й роты Федько с позывным «Саймон», который является гражданином Молдавии. На следующий день суд Донецка (город в Ростовской области — прим. ред.) признал добровольца виновным в нарушении правил миграционного учета и постановил депортировать его на родину.

В «Тереке» отметили, что Федько выехал из зоны СВО, чтобы перезаключить контракт, и не имел возможности одновременно воевать на передовой и отмечаться в миграционном учете.

«Сейчас «Саймон» в СИЗО, ему грозит депортация в Молдову и серьезный срок по обвинению в наемничестве», — отмечается в сообщении.

Руководство и бойцы бригады «Терек» обратились к президенту РФ Владимиру Путину и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации с Федько и защитить его.

Ранее стало известно, что на Урале пожилых родителей участника СВО выселяют из дома.