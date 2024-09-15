Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Молдавского добровольца СВО решили выслать из России

Суд постановил депортировать в Молдавию добровольца СВО Геннадия Федько

close
«Казачья разведывательная бригада «Терек»»' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «Казачья разведывательная бригада «Терек»»

Суд в Ростовской области вынес решение о депортации в Молдавию бойца добровольческого отряда «Скиф» Геннадия Федько, который участвовал в специальной военной операции (СВО) и не успел продлить срок пребывания в России. Об этом сообщили в пресс-службе казачьей разведывательной бригады «Терек».

12 сентября на пропускном пункте между Донецкой народной республикой (ДНР) и Ростовской областью пограничники задержали старшину 1-й роты Федько с позывным «Саймон», который является гражданином Молдавии. На следующий день суд Донецка (город в Ростовской области — прим. ред.) признал добровольца виновным в нарушении правил миграционного учета и постановил депортировать его на родину.

В «Тереке» отметили, что Федько выехал из зоны СВО, чтобы перезаключить контракт, и не имел возможности одновременно воевать на передовой и отмечаться в миграционном учете.

«Сейчас «Саймон» в СИЗО, ему грозит депортация в Молдову и серьезный срок по обвинению в наемничестве», — отмечается в сообщении.

Руководство и бойцы бригады «Терек» обратились к президенту РФ Владимиру Путину и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации с Федько и защитить его.

Ранее стало известно, что на Урале пожилых родителей участника СВО выселяют из дома.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами