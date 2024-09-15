Зеленский назвал цель операции ВСУ в Курской области

Цель операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области — вынудить Россию перебросить войска из Донбасса в приграничный регион. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью CNN, пишет издание «Страна».

«Идея состояла в том, чтобы переместить туда (в Курскую область — прим. ред.) некоторые российские силы. И я думаю, что это была правильная идея», — сказал Зеленский.

Он отметил, что изначально было понимание, насколько эта операция «рискованная».

По его словам, медленные поставки западного оружия привели к тому, что Украина не сумела оснастить даже четыре бригады из 14.

Украинский лидер подчеркнул, что сейчас преимущество России в снарядах составляет 12 к 1 против Украины.

По данным Зеленского, Вооруженные силы РФ только на востоке Украины сбрасывают по 4000 авиабомб в месяц, и с их помощью уничтожили 80% объектов украинской энергетической инфраструктуры. Именно поэтому Запад должен разрешить Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов по российским аэродромам, сказал президент.

Также он дал понять, что одной из частей его «плана победы», который в скором времени будет презентован президенту США Джо Байдену, является попытка сделать хуже жизнь россиян. Тогда российский лидер Владимир Путин охотнее пойдет на переговоры, считает Зеленский.

Ранее Зеленский назвал контрнаступление РФ в Курской области «планом Украины».