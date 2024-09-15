Латвия планирует отдать Украине закупленные 10 лет назад бронемашины

Министерство обороны Латвии планирует передать Украине закупленные у Великобритании в 2014 году боевые разведывательные гусеничные бронемашины CVR(T). Об этом сообщает LETA со ссылкой на латвийское министерство обороны.

»Латвия поставит Украине боевые разведывательные гусеничные бронемашины CVR(T), которые когда-то были закуплены в Великобритании», — говорится в сообщении.

По словам журналистов, точное число машин не называется «в целях безопасности». При этом известно, что контракт, подписанный Латвией с Великобританией в 2014 году, предусматривал поставки в общей сложности 123 бронированных машин.

12 сентября министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина обратилась к Италии с просьбой предоставить на вооружение списанную военную технику. По данным МИД Украины, стороны среди прочего обсудили ускорение предоставления следующего пакета военной помощи Италии, а также усиление украинской системы противовоздушной обороны.

Ранее глава МИД Латвии призвала передать Украине необходимое дальнобойное оружие, а также снять все ограничения на его использование для ударов по России.