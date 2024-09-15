Командир одного из отрядов российских войск с позывным «Аид» рассказал РИА Новости, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются стягивать «очень большие» силы в район Суджи Курской области.

По словам «Аида», обстановка на указанном участке довольно напряженная, однако российские военные не позволяют ВСУ сформировать ударный кулак.

14 сентября боец группы «Аида» в составе спецназа «Ахмат» рассказывал агентству РИА Новости, что украинским войскам пришлось сократить передвижение техники в Суджанском районе из-за активности дронов-камикадзе Вооруженных сил России. По его словам, изначально техника ВСУ передвигалась по Курской области открыто, однако сейчас военным российской армии приходится искать машины, которые необходимо уничтожить.

15 сентября Минобороны РФ сообщало, что за минувшие сутки бойцы группировки «Север» отразили две атаки украинских формирований на территории Курской области. Сражения произошли в направлении населенных пунктов Малая Локня и Любимовка.

Кроме того, военнослужащие Вооруженных сил России предотвратили атаки ВСУ в направлении еще трех населенных пунктов. Речь идет об Ольговке, Викторовке и Кремяном.

Ранее стало известно, что ВСУ держали мирных жителей Курской области в подвалах.