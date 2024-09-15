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Над Белгородской областью уничтожен украинский беспилотник

МО: средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

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MOD Russia/Global Look Press

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа был уничтожен около 10:50 мск.

Утром 15 сентября министерство обороны РФ сообщало о ликвидации украинского БПЛА в небе над Рязанской областью. Накануне вечером губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что российские силы ПВО уничтожили дрон на западе региона.

14 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины за сутки обстреляли и атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов 28 населенных пунктов в регионе, в результате чего пострадали двое человек.

Ранее в России успешно испытали необычную систему противовоздушной обороны.

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