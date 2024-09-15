Жительница Беловского района Курской области рассказала военным следователям, что солдаты ВСУ держали мирных жителей в подвалах. Ее слова передает ТАСС.

«Они стреляли. Например, в Суджанском там в подвалах подзапертые сидят. Мирные жители в плену у ВСУшников, сидят где-то в подвале», — заявила она.

15 сентября эвакуированная жительница Курской области рассказала, что польские солдаты, воюющие на стороне Украины, занимались мародерством в домах мирных жителей в регионе. По ее словам, когда к ее соседке ворвались поляки, когда та была дома с мужем. Наемники разбили мобильные телефоны и стали рыться в вещах. Женщина рассказала, что военные забрали деньги, которые смогли найти, после чего один из них ударил ее и супруга.

12 сентября в сети появились кадры, на которых украинские солдаты занимаются в Курской области мародерством. На видео можно заметить, как бойцы осматривают сожженный автомобиль на дороге в село Малая Локня, после чего подходят к другой машине, вытаскивают из нее вещи и относят в свой лагерь в лесопосадке.

Ранее в Германии заявили о готовности Украины прекратить огонь «на отдельных участках».