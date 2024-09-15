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Поляков обвинили в мародерстве в Курской области

Эвакуированная женщина рассказала о мародерстве поляков в Курской области

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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польские солдаты, воюющие на стороне Украины, занимались мародерством в домах мирных жителей в Курской области. Об этом заявила эвакуированная местная жительница, слова которой приводит РИА Новости.

По ее словам, когда к ее соседке ворвались поляки, когда та была дома с мужем. Наемники разбили мобильные телефоны и стали рыться в вещах. Женщина рассказала, что военные забрали деньги, которые смогли найти, после чего один из них ударил ее и супруга.

12 сентября на солдат нескольких бригад украинских войск завели уголовные дела по факту терактов в Курской области.

В этот же день в сети появились кадры, на которых украинские солдаты занимаются в Курской области мародерством. На видео можно заметить, как бойцы осматривают сожженный автомобиль на дороге в село Малая Локня, после чего подходят к другой машине, вытаскивают из нее вещи и относят в свой лагерь в лесопосадке.

Ранее в Германии заявили о готовности Украины прекратить огонь «на отдельных участках».

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