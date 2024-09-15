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В США рассказали, когда примут решение по ударам вглубь России

Times: Байден не примет решение по ракетам, пока Зеленский не представит план

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Depositphotos

Президент США Джо Байден не станет давать Киеву разрешение на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь России до тех пор, пока украинский лидер Владимир Зеленский не представит свой так называемый «победный» план. Об этом пишет газета Times со ссылкой на источники.

«Байден и его команда дали понять, что они хотят придерживаться тактики выжидания, пока Зеленский не представит свой «победный план», — говорится в публикации.

По данным источника, существуют определенные признаки того, что, даже если американский лидер публично не даст одобрение на использование Киевом дальнобойных ракет, он может предоставить данные американской разведки и систем целеуказания для содействия использованию Storm Shadow.

До этого сообщалось, что Зеленский в ближайшие несколько недель планирует посетить США и встретиться Байденом. Украинский лидер хочет обратиться с просьбой разрешить наносить удары по территории России западным оружием, а также представит главе Белого дома свой план мирного урегулирования конфликта на Украине.

Ранее американский эксперт раскритиковал Блинкена, допустившего возможность ударов по России.

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