«Ахмат» ликвидировал два опорных пункта ВСУ в Курской области

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов сообщил об уничтожении двух опорных пунктов ВСУ в Курской области.

По его словам, если противник отказывается сдаваться в плен, его ликвидируют.

«Сегодня бойцы отряда «Каштана» на участке Нижней Паровой заскочили на опорники противников, уничтожили два опорника противника, взяли пленных», — заявил Алаудинов.

Он рассказал, что ВСУ прорвали линию обороны на участке границы на Глушковском направлении для отвлечения ВС РФ, которые задействованы в контрнаступлении.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин 12 августа заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее Алаудинов встал на защиту чеченцев, задержанных за драку в Анапе.