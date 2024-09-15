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В Брянской области уничтожили еще три беспилотника

Губернатор Богомаз: cилы ПВО уничтожили еще три дрона над Брянской областью

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MOD Russia/Global Look Press

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще три беспилотника самолетного типа над Брянской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал, разрушений также нет.

Чиновник добавил, что на месте работают экстренные и оперативные службы.

Накануне вечером системы противовоздушной обороны уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Брянской областью.

14 сентября губернатор Василий Голубев Ростовской области рассказал, что силы ПВО сбили дрон на западе региона.

В тот же день в Министерстве обороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны минувшей ночью уничтожили 19 дронов над Курской и Белгородской областями. По информации ведомства, в воздушном пространстве первого региона сбили 10 беспилотных летательных аппаратов, а в небе над вторым — девять.

Ранее в России успешно испытали необычную систему ПВО.

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