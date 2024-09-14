В Брянской области сбили шесть беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть украинских беспилотников самолетного типа над Брянской областью. Об этом губернатор региона Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки пострадавших и разрушений нет. Как заявил чиновник, на местах работают экстренные и оперативные службы.

14 сентября губернатор Василий Голубев Ростовской области рассказал, что силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат на западе региона.

В этот же день в министерстве обороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны минувшей ночью уничтожили 19 дронов над Курской и Белгородской областями. По информации ведомства, в воздушном пространстве первого региона сбили 10 беспилотных летательных аппаратов, а в небе над вторым — девять.

Ранее Путин заявил, что Россия усовершенствует свои системы ПВО.