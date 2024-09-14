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НАТО оправдало удары западным оружием по территории РФ

НАТО: разрешение бить западным оружием по РФ оправдано с военной точки зрения

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Virginia Mayo/AP

Возможное разрешение Украине бить дальнобойным оружием по территории России является оправданным с военной точки зрения. Об этом заявил глава военного комитета НАТО Роберт Бауэр, передает РИА Новости.

14 сентября газета Le Monde писала, что французские официальные лица учли предостережение президента России Владимира Путина о неизбежной эскалации конфликта в случае применения дальнобойного оружия против России и стремятся предотвратить начало третьей мировой войны.

12 сентября телеканал ABC сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену план возможного использования дальнобойных ракет для ударов по России. По данным СМИ, он заверил, что Киев интересуют исключительно военные объекты.

Ранее журналисты назвали цели ВСУ для ударов вглубь РФ.

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