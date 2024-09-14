Две запущенные из Ливана «воздушные цели» упали в Израиле

Две запущенные из Ливана «воздушные цели» упали на севере Израиля. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Сообщается, что воздушные цели пересекли израильскую границу и упали недалеко от города Кирьят-Шмона.

«О пострадавших информации не поступало», — добавили в пресс-службе.

Незадолго до этого сообщалось о ракетной атаке со стороны Ливана. Израильские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили часть ракет, летевших в сторону Западной Галилеи, остальные упали в безлюдной местности.

10 сентября ливанское шиитское движение «Хезболла» провело пять боевых операций против израильской армии. В частности, бойцы нанесли беспилотниками-камикадзе удары по запасному штабу северного корпуса ЦАХАЛ, штабу расположения резерва израильской дивизии «Галилея» и их логистическим складам в Амияде.

Ранее глава разведки Израиля ушел в отставку из-за вторжения ХАМАС.