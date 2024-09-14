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В Минобороны РФ заявили о поражении аэродромной инфраструктуры ВСУ

Минобороны: средства ПВО за сутки сбили три ракеты ATACMS и три бомбы HAMMER

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили 53 украинских дрона и три оперативно-тактические ракеты ATACMS, произведенные в США. Об этом рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ.

По информации ведомства, также военнослужащие страны перехватили три управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <...> Вооруженных сил РФ поражены аэродромная инфраструктура, места базирования катеров сил специальных операций ВСУ (Вооруженных сил Украины — «Газета.Ru»)», — говорится в заявлении.

Кроме того, за данный промежуток времени российские солдаты нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в 132 районах боевых действий.

В пресс-службе добавили, что всего с момента начала специальной военной операции (СВО) были уничтожены 31 544 украинских дрона и 18 133 танка. Более того, ВСУ лишились 14 598 орудий полевой артиллерии и 925 самолетов и вертолетов.

Ранее бойцы ВС РФ взяли под свой контроль одно из сел в Донецкой народной республике (ДНР).

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