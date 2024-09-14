На территории ДНР силами подразделений российской группировки войск «Южная» освобождено село Желанное Первое в Покровском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.

Кроме того, в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Часов Яр, Курдюмовка, Острое, Северск, Константиновка и Катериновка Донецкой народной республики нанесено поражение формированиям 28-й, 54-й, 93-й механизированных, 10-й горно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны Украины.

Отражены две контратаки штурмовых групп 56-й мотопехотной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны.

Вооруженные силы Украины потеряли более 700 военнослужащих, 155-мм гаубицу М-777 производства США, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, четыре полевых склада боеприпасов и пять автомобилей.

13 сентября сообщалось, что российские силы за неделю нанесли 39 групповых ударов по инфраструктуре Украины. В результате этих операций были поражены объекты нефтегазового сектора и энергетической инфраструктуры, поддерживающие деятельность оборонно-промышленного комплекса Украины.

Ранее в Минобороны РФ назвали число сбитых американских ракет ATACMS за неделю.