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ВС России ударили по живой силе ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

Минобороны: ВС РФ нанесли удар по ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Военнослужащие группировки войск «Днепр» ударили по живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Противник располагался в районе населенных пунктов Веселое и Токаревка Херсонской области и Степногорск Запорожской области. Общие потери противника составили до 80 военнослужащих.

Помимо потерь в живой силе, ВСУ лишились семи автомобилей, гаубицы М777, а также самоходной артиллерийской установки «Гвоздика». Кроме того, был уничтожен вражеский склад боеприпасов.

14 сентября в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли удар по инфраструктуре украинских военных аэродромов и цехам производства дронов. Также они уничтожили пусковую установку американской РСЗО M270 MLRS.

7 сентября Минобороны РФ заявило, что за минувшие сутки военнослужащие страны ликвидировали несколько цехов по производству реактивных дронов «Паляница» и компонентов для ракет «Гром-2» на территории Украины.

Ранее ВС России нанесли удар по Кривому Рогу и уничтожили 250 военнослужащих ВСУ.

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