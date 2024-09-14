В Курской области объявили ракетную опасность

Ракетную опасность объявили на территории Курской области утром 14 сентября. О введении особого режима в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

«Курская область: ракетная опасность!» — говорится в заявлении, опубликованном в 9:37 мск.

На этом фоне врио главы субъекта призвал местных жителей, которые находятся дома, пройти в помещения без окон и со сплошными стенами. В частности, речь идет о коридоре и уборной.

Людям на улице Смирнов рекомендовал зайти в ближайшие здания или иные подходящие укрытия.

13 сентября в воздушном пространстве Курской области дважды сбивали украинские управляемые авиационные бомбы. Исполняющий обязанности губернатора региона в 15:55 мск заявил о ликвидации двух таких снарядов, а в 17:18 — об уничтожении еще трех боеприпасов.

За день до этого в небе над Курской области также перехватили несколько украинских авиационных бомб. По словам Смирнова, всего для атаки бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали четыре управляемых снаряда.

Ранее в одном из районов Курской области упали целые беспилотники ВСУ с неразорвавшимися боевыми частями.