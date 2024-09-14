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В Белоруссии заявили о планах по наращиванию военного сотрудничества с КНР

Министр обороны РБ Хренин: Минск и Пекин будут наращивать военное сотрудничество

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Евгений Биятов/РИА Новости

Правительства Белоруссии и Китая будут наращивать сотрудничество в оборонной сфере. Об этом Центральному телевидению КНР заявил глава белорусского минобороны Виктор Хренин.

Глава ведомства отметил, что встретился с министром обороны Народно-освободительной армии Китая адмиралом Дун Цзюнем. В рамках диалога они наметили дальнейшие перспективы сотрудничества двух стран.

«Сотрудничество в области обороны, миротворческой деятельности, обучения, совместной боевой подготовки — оно у нас уже есть, но мы не останавливаемся на достигнутом. Мы обсудили ряд мероприятий, в которых будем наращивать объемы сотрудничества, обсудили новые сферы взаимодействия», — сказал Хренин.

Министр обороны Белоруссии добавил, что на текущий момент рано говорить о подробностях договоренностей. По его словам, детали будут раскрыты после проработки всех поставленных вопросов.

В августе премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что Минск планирует подписать с Пекином план по сопряжению промышленной политики обеих государств. По его словам, процедура запланирована на время визита председателя Государственного агентства по международному развитию и сотрудничеству КНР Ло Чжаохуэя в белорусскую столицу.

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