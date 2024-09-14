В Курской области зафиксировали сокращение передвижения техники ВСУ

Украинским формированиям пришлось сократить передвижение техники в Суджанском районе Курской области из-за активности дронов-камикадзе Вооруженных сил РФ. Об этом рассказал боец группы «Аида» в составе спецназа «Ахмат» с позывным «Белый», пишет РИА Новости.

По словам мужчины, в ходе боев в приграничном регионе российские солдаты ликвидировали большое число военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и их оборудования. В результате украинские бойцы стали действовать намного осторожнее по сравнению с первыми днями вторжения.

Источник агентства пояснил, что изначально техника ВСУ передвигалась по Курской области открыто. Однако сейчас военным ВС РФ приходится искать машины, которые необходимо уничтожить.

Как сказал «Белый», ему лично довелось участвовать в ликвидации украинского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) на данном направлении. Боец группы «Аида» засек технику при помощи разведывательного беспилотника Mavic.

«FPV-расчет (расчет FPV-дронов — «Газета.Ru») быстро вылетел, тут же поразил его», — вспомнил мужчина.

Ранее в «Ахмате» рассказали, как российские операторы БПЛА соревнуются в сожжении техники ВСУ.