Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Курской области зафиксировали сокращение передвижения техники ВСУ

Боец «Ахмата»: ВСУ сократили передвижение техники под Курском из-за дронов ВС РФ

close
Gleb Garanich/Reuters

Украинским формированиям пришлось сократить передвижение техники в Суджанском районе Курской области из-за активности дронов-камикадзе Вооруженных сил РФ. Об этом рассказал боец группы «Аида» в составе спецназа «Ахмат» с позывным «Белый», пишет РИА Новости.

По словам мужчины, в ходе боев в приграничном регионе российские солдаты ликвидировали большое число военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и их оборудования. В результате украинские бойцы стали действовать намного осторожнее по сравнению с первыми днями вторжения.

Источник агентства пояснил, что изначально техника ВСУ передвигалась по Курской области открыто. Однако сейчас военным ВС РФ приходится искать машины, которые необходимо уничтожить.

Как сказал «Белый», ему лично довелось участвовать в ликвидации украинского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) на данном направлении. Боец группы «Аида» засек технику при помощи разведывательного беспилотника Mavic.

«FPV-расчет (расчет FPV-дронов — «Газета.Ru») быстро вылетел, тут же поразил его», — вспомнил мужчина.

Ранее в «Ахмате» рассказали, как российские операторы БПЛА соревнуются в сожжении техники ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами