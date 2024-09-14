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В Минобороны РФ отчитались о сбитых за ночь дронах ВСУ

Минобороны РФ: ночью в Курской и Белгородской областях сбили 19 дронов

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) ночью ликвидировали 19 украинских дронов над двумя регионами РФ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны страны.

Из заявления следует, что речь идет о Курской и Белгородской областях. В воздушном пространстве первого субъекта сбили 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а в небе над вторым — девять.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — добавили в ведомстве.

Утром 14 сентября губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что ночью вверенный ему регион также подвергся атаке украинского беспилотника. По его словам, местные средства ПВО сбили один дрон самолетного типа.

Как отметил глава субъекта, из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто из мирных граждан не пострадал. Более того, на земле не было зафиксировано никаких повреждений.

13 сентября в небе над Курской областью перехватили две украинские управляемые авиационные бомбы. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов уточнил, что атаку со стороны ВСУ предотвратили силы противовоздушной обороны.

Ранее журналисты узнали, что украинские бойцы начали применять БПЛА с термитной смесью.

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