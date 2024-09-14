В «Ахмате» рассказали о работе операторов дронов в Курской области

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в составе спецназа «Ахмат» в ходе боевых действий в Курской области соревнуются, кто из них ликвидирует больше техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на члена группы «Аида» с позывным «Хаски».

Мужчина рассказал, что расчеты дронов круглосуточно следят за ситуацией в Суджанском районе. У военнослужащих нет «ни минуты покоя», так как им приходится все время вести разведку и пресекать ротацию украинских формирований.

Как сказал источник агентства, оперативная обстановка на приграничных территориях Курской области постоянно меняется. ВСУ продолжают попытки прорваться вглубь региона, но безуспешно.

Другой представитель «Ахмата» с позывным «Элджей», в свою очередь, заявил об активной работе операторов FPV-дронов на данном направлении. Он обратил внимание, что иногда у российских солдат создается впечатление, будто украинских бойцов заставляют специально подставляться под удары.

«Наши FPV-шники (операторы БПЛА — «Газета.Ru») уже конкурс устраивают, кто больше техники сожжет», — резюмировал мужчина.

Ранее в министерстве обороны РФ отчитались об освобожденных от ВСУ населенных пунктах в Курской области.