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В Минобороны рассказали о ситуации в Курской области

Минобороны РФ заявило о продолжении наступления в Курской области

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Сергей Бобылев/РИА Новости

В пресс-службе министерства обороны России в Telegram-канале заявили, что ВС РФ продолжают наступательные действия на Курском направлении.

В ведомстве утверждают, что российские военные отразили контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Обуховки, сорвали две попытки атак в направлении Камышевки и Борки, а также три попытки прорывов через границу РФ к населенным пунктам Новый Путь, Медвежье и Веселое.

За прошедшие сутки потери украинской стороны составили до 300 военнослужащих, было уничтожено 34 единицы бронетехники, 12 солдат ВСУ сдались в плен, заявили в Минобороны РФ.

13 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в страну в рамках обмена вернулись 49 солдат, находившиеся в плену у российской армии. В РФ эту информацию пока не комментировали.

12 сентября командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что украинские военные в Курской области открывают огонь из всех видов вооружения по пытающимся сдаться в плен сослуживцам.

Ранее Северная группировка за неделю освободила 10 населенных пунктов в Курской области.

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