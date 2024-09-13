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Российские силы за неделю нанесли 39 групповых ударов по инфраструктуре Украины

МО: ВС РФ за неделю нанесли 39 ударов по целям на Украине

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации произвели 39 групповых ударов с использованием высокоточного вооружения и ударных беспилотных летательных аппаратов. В результате этих операций были поражены объекты нефтегазового сектора и энергетической инфраструктуры, поддерживающие деятельность оборонно-промышленного комплекса Украины, об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Также под удар попали военные аэродромы, цеха для производства пороха и компонентов для оперативно-тактических ракет.

Дополнительно атаки затронули места сборки и хранения беспилотников, арсеналы, склады с боеприпасами и материально-техническими ресурсами, ремонтные базы для восстановления вооружения и техники, а также пункты временного размещения подразделений Вооруженных сил Украины, националистических формирований и иностранных наемников.

Сегодня министерство обороны России сообщило, что в результате действий подразделений группировки войск «Восток» за прошедшую неделю в Донецкой народной республики (ДНР) был занят населенный пункт Водяное.

Сегодня в минобороны сообщили, что ВСУ потеряли за неделю на всех направлениях СВО почти 17 тыс. военнослужащих.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что в результате действий подразделений группировки войск «Восток» за прошедшую неделю в Донецкой народной республики был занят населенный пункт Водяное.

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Операция на Украине
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