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В Курской области уничтожены три управляемые авиабомбы

Смирнов сообщил, что в Курской области уничтожены три управляемые авиабомбы

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Григорий Сысоев/РИА Новости

В Курской области уничтожены три управляемые авиабомбы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов в 17:18 мск.

При этом в 15:55 Смирнов сообщил о двух сбитых в приграничных районах области авиабомбах такого же типа.

12 сентября в регионе сбили еще четыре такие авиабомбы.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

В апреле 2024 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили для удара по городу Токмак в Запорожской области разработанные странами НАТО управляемые высокоточные авиабомбы малого диаметра GLSDB.

Бомбы GLSDB были разработаны концернами Boeing и Saab Group, их запускают c помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Ранее в Курской области назвали сумму компенсаций за потерю имущества.

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