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В МО РФ назвали число сдавшихся в плен солдат ВСУ за неделю

МО: в течение недели в плен российским войскам сдались 49 украинских военных

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Reuters

Минобороны России назвало в Telegram-канале число сдавшихся в плен украинских военных за неделю.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 49 украинских военнослужащих», — сказано в сообщении ведомства.

13 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в страну в рамках обмена вернулись 49 солдат, находившиеся в плену у российской армии. В РФ эту информацию пока не комментировали.

В этот же день Telegram-канал Mash сообщал, что за последние четыре дня в Курской области в плен сдались минимум 200 украинских военнослужащих. В их числе бывшие заключенные, боевики нацбатов, солдаты военно-воздушных войск и сил специальных операций, а также штурмовики бригад теробороны. Отмечалось, что многие из захваченных в плен прошли обучение в Великобритании.

12 сентября командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что украинские военные в Курской области открывают огонь из всех видов вооружения по пытающимся сдаться в плен сослуживцам.

Ранее взятые в плен под Курском бойцы ВСУ поблагодарили российских десантников.

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