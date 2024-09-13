Северная группировка за неделю освободила 10 населенных пунктов в Курской области

Группировка «Север» Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) в течение недели освободила 10 населенных пунктов в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Речь идет о населенных пунктах Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и Десятый Октябрь.

13 сентября заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что украинская армия снимает личный состав с других направлений для переброски в Курскую область.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее СК РФ заочно арестовал причастного к нападению на Курскую область генерала ВСУ.