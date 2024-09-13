В Брянской области предотвратили атаку украинского БПЛА

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили украинский дрон в небе над Брянской областью. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

По данным ведомства, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) засекли в воздушном пространстве страны около 13:30 мск. В заявлении уточняется, что речь идет о дроне самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — говорится в публикации.

Иная информация не поступала.

Утром 13 сентября губернатор Белгородской области Александр Богомаз рассказал, что ночью в небе над регионом ликвидировали девять дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате атак никто из местных жителей не пострадал. Также не было зафиксировано никаких разрушений.

В ночь на 10 сентября в воздушном пространстве Брянской области сбили несколько десятков беспилотников. Всего средства ПВО уничтожили 59 летательных аппаратов. При этом глава субъекта подчеркнул, что из-за действий ВСУ никто из мирных граждан не пострадал.

Ранее в Брянскую область поставили дополнительные комплексы для защиты от БПЛА.